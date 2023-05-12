"Мой район. Обратная связь": территорию возле ТПУ "Планерная" благоустроят в столице

На северо-западе Москвы благоустроят территорию возле транспортно-пересадочного узла "Планерная". В его состав входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта.

Территория станет удобной как для местных жителей, так и для людей, приезжающих в район по делам. Обновят покрытие тротуаров и проезжей части, возле ТПУ установят 155 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".