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"Мой район. Обратная связь": территорию возле ТПУ "Планерная" благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": территорию возле ТПУ "Планерная" благоустроят в столице

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На северо-западе Москвы благоустроят территорию возле транспортно-пересадочного узла "Планерная". В его состав входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта.

Территория станет удобной как для местных жителей, так и для людей, приезжающих в район по делам. Обновят покрытие тротуаров и проезжей части, возле ТПУ установят 155 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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