"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

На западе Москвы проведут капитальный ремонт Ледового дворца "Крылатское". Это первая в России и единственная в Москве крытая ледовая арена с суперскользкой конькобежной дорожкой длиной в 400 метров.

Дворец открыли в 2004 году ко дню города. На протяжении 16 лет здесь проводили национальные и международные соревнования. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".