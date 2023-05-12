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"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

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На западе Москвы проведут капитальный ремонт Ледового дворца "Крылатское". Это первая в России и единственная в Москве крытая ледовая арена с суперскользкой конькобежной дорожкой длиной в 400 метров.

Дворец открыли в 2004 году ко дню города. На протяжении 16 лет здесь проводили национальные и международные соревнования. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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