"Мой район. Обратная связь": Марьинские пруды-регуляторы приведут в порядок в столице

На юго-востоке Москвы приводят в порядок Марьинские пруды-регуляторы. Специалисты очистят от ила каскад из 16 водоемов, а водопропускные сооружения отремонтируют с применением высокопрочного бетона.

Саму же территорию прудов поделят на три функциональные зоны. Столицу готовят к предстоящему пляжному сезону. В этом году в Москве приведут в порядок более 130 мест отдыха у воды, для купания подойдут 13 из этих площадок.

Кроме того, до конца апреля в городе заменят почти тысячу знаков безопасности возле столичных водоемов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".