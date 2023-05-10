"Мой район. Обратная связь": в Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Планерная"

На северо-западе Москвы благоустроят территорию возле транспортно-пересадочного узла "Планерная". В ее состав входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта.

Территория станет удобной как для местных жителей, так и для людей, приезжающих в этот район по делам. Там обновят покрытие тротуаров и проезжей части, возле ТПУ установят 155 современных фонарей с энергосберегающими светильниками.

Позаботятся и о безопасности пешеходов. Так, на нерегулируемых наземных переходах появятся 35 опор контрастного освещения, а на месте стихийной парковки на улице Планерной организуют стоянку на 78 машин. Кроме того, около здания ТПУ появится новое общественное пространство с лавочками.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".