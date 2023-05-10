"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на Студенческой улице

В столичном районе Дорогомилово, на Студенческой улице, стартовал капремонт дома, который возвели в 1931 году из кирпича. Это яркий пример архитектуры той эпохи. Портрет здания строг и лаконичен, напоминает стиль конструктивизм.

Дом комплексно приведут в порядок. В первую очередь отремонтируют фасад и крышу, заменят кровельное покрытие, обрешетки и стропилы, которые больше всего износились. Также утеплят вентиляционные шахты и устроят ходовой настил. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".