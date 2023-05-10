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"Мой район. Обратная связь": в Москве открылся сезон водных прогулок

"Мой район. Обратная связь": в Москве открылся сезон водных прогулок

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В Москве открылся сезон водных прогулок. Прокат лодок и катамаранов уже доступен в восьми парках. Еще в двух зонах отдыха лодочные станции готовят к открытию.

Например, насладиться живописными видами, открывающимися с воды, можно на Большом Воронцовском пруду, в музее-заповеднике "Царицыно", а также в парках "Красногвардейские пруды", "Кузьминки" и "Ангарские пруды". Во всех пунктах проката отдыхающим выдадут спасательные жилеты, а в некоторых – еще и круги.

Кстати, арендовать лодку или катамаран могут только совершеннолетние горожане. Все лодочные станции будут работать до сентября. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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