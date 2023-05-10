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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Петровско-Разумовском проезде

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Петровско-Разумовском проезде

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В этом году капитально отремонтируют жилой дом в Савеловском районе Москвы. Он находится по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 13, корпус 2.

Здание возвели в 1956 году по типовому проекту. Это была редкая экспериментальная серия домов, которая предназначалась для расселения ветхого жилья. Такие небольшие постройки как в Петровско-Разумовском проезде легко размещали на свободных участках.

Специалисты в первую очередь отремонтируют фасад дома. Его площадь – чуть больше 1 тысячи квадратных метров. Также в порядок приведут крышу, подвал и внутренние коммуникации.

Всего в этом году на севере столицы капитально отремонтируют 313 жилых домов, в том числе на Тимирязевской улице, улице Расковой и Костякова. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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