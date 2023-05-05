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17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле проведут в Щукине

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле проведут в Щукине

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На северо-западе Москвы, в районе Щукино, стартует ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Маршала Вершинина, 10. Оно было возведено в 1953 году.

Специалисты фонда капитального ремонта отремонтируют фасад и крышу дома. Они также приведут в порядок подъезды и подвальные помещения, а еще заменят внутренние инженерные системы.

На все деревянные конструкции дома нанесут огнебиозащитный состав, покрытие предотвратит пожар. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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