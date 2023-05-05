Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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16:55

Спорт

"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

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Ремонт в Ледовом дворце "Крылатское" планируют завершить к сентябрю

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Ледовый дворец "Крылатское" ждет капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров.

Во время пандемии Ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь. После ремонта он снова станет современным и комфортным для спортсменов и для зрителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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