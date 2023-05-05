16:55Спорт
"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице
Ледовый дворец "Крылатское" ждет капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров.
Во время пандемии Ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь. После ремонта он снова станет современным и комфортным для спортсменов и для зрителей.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь