"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

Ледовый дворец "Крылатское" ждет капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров.

Во время пандемии Ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь. После ремонта он снова станет современным и комфортным для спортсменов и для зрителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".