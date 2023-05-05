Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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09:35

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"Мой район. Обратная связь": вокзал "Красногвардейский" откроется на юго-востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": вокзал "Красногвардейский" откроется на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы в 2023 году откроется новый вокзал – "Красногвардейский". Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла, объединяющего остановки общественного транспорта, а также две линии метро – Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую.

Новый вокзал станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте. После открытия вокзал будет соответствовать самым современным стандартам. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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