Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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"Мой район. Обратная связь": променад в скандинавском появится в Москве

"Мой район. Обратная связь": променад в скандинавском появится в Москве

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На Симоновской набережной в Москве появится променад в скандинавском стиле. Вдоль него высадят деревья и кустарники, там также появятся кафе и террасы с живописными видами на реку. Работы проведет одна из девелоперский компаний в рамках строительства жилого комплекса.

Благоустроенный участок будет доступен всем горожанам. Этот проект войдет в программу по реконструкции и обновлению столичных набережных. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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