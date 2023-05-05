"Мой район. Обратная связь": променад в скандинавском появится в Москве

На Симоновской набережной в Москве появится променад в скандинавском стиле. Вдоль него высадят деревья и кустарники, там также появятся кафе и террасы с живописными видами на реку. Работы проведет одна из девелоперский компаний в рамках строительства жилого комплекса.

Благоустроенный участок будет доступен всем горожанам. Этот проект войдет в программу по реконструкции и обновлению столичных набережных. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".