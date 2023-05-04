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04 мая, 17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле пройдет в Измайлове

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле пройдет в Измайлове

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На востоке столицы, в Измайлове, пройдет ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу Измайловский бульвар, 10.

Дом был возведен в 1952 году. Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок эту архитектурную жемчужину. Они проведут работы по замене инженерных сетей, а также обновят крышу.

Особое внимание уделят фасаду здания. Всем декоративным элементам дома также вернут былую красоту. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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