"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле пройдет в Измайлове

На востоке столицы, в Измайлове, пройдет ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу Измайловский бульвар, 10.

Дом был возведен в 1952 году. Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок эту архитектурную жемчужину. Они проведут работы по замене инженерных сетей, а также обновят крышу.

Особое внимание уделят фасаду здания. Всем декоративным элементам дома также вернут былую красоту. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".