"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1953 года стартовал в Москве

В столице стартует капитальный ремонт дома на Ломоносовском проспекте. Его возвели в 1953 году по индивидуальному проекту знаменитых архитекторов Якова Белопольского и Евгения Стамо.

В первую очередь специалисты приведут в порядок фасад и кровельное покрытие. Это непростая задача, так как у фасада большая площадь и сложная пластика. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".