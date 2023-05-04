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"Мой район. Обратная связь": ремонт Краснопресненской набережной завершили в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт Краснопресненской набережной завершили в столице

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В центре Москвы завершили ремонт Краснопресненской набережной. Строители полностью обновили сооружение. Теперь срок его безопасной эксплуатации продлен.

Специалисты заменили 172 квадратных метра гранитной облицовки. Они также установили новые элементы чугунного ограждения, а еще восстановили бетон в зоне водовыпусков.

Всего в 2023 году в столице обновят 11 набережных. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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