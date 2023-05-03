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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1958 года начнется в Ростокине

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1958 года начнется в Ростокине

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В столице, в районе Ростокино, отремонтируют фасад дома, который является ярким примером архитектуры советского периода. Дом находится по адресу улица Сельскохозяйственная, 13, корпус 4. Здание возвели в 1958 году.

Специалисты фонда капитального ремонта разработали проект работ, учитывающий все особенности дома. Фасад здания расчистят от загрязнений, а места намокания обработают современным биоцидным и укрепляющим составом.

Кроме того, особое внимание уделят ремонту балконов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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