"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1958 года начнется в Ростокине

В столице, в районе Ростокино, отремонтируют фасад дома, который является ярким примером архитектуры советского периода. Дом находится по адресу улица Сельскохозяйственная, 13, корпус 4. Здание возвели в 1958 году.

Специалисты фонда капитального ремонта разработали проект работ, учитывающий все особенности дома. Фасад здания расчистят от загрязнений, а места намокания обработают современным биоцидным и укрепляющим составом.

Кроме того, особое внимание уделят ремонту балконов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".