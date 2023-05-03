"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в столичном районе Ховрино

Капитальный ремонт дома пройдет на Петрозаводской улице, расположенной в столичном районе Ховрино. Его возвели в 1970 году.

Особое внимание мастера уделят ремонту фасада здания. Для этого используют современную технологию по обновлению домов, которые отделаны мелкоразмерной плиткой. Благодаря этой методике удастся не только создать новый эстетический портрет дома, но и восстановить все его технические характеристики.

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