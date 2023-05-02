"Мой район. Обратная связь": в столице проведут благоустройство возле новых станций БКЛ

В Москве проведут благоустройство возле четырех новых станций БКЛ. Преобразятся близлежащие пространства у станций "Нагатинский затон", "Марьина Роща", "Кленовый бульвар" и "Текстильщики".

Так, около станции "Марьина Роща" предстоит закончить работы по устройству кабельной канализации и дополнительных сетей водостока. А возле станции "Нагатинский затон" обустроят прогулочный маршрут у воды вдоль Коломенской улицы. Там также появятся места для отдыха с удобными лавочками.

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