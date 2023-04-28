Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 18:25

Город

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1935 года отремонтируют на Соколе

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1935 года отремонтируют на Соколе

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1968 года начался в Ростокине

"Мой район. Обратная связь": 16 прудов-регуляторов благоустроят в Марьине

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1931 года отремонтируют в 2023 году в Дорогомилове

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле начался в Щукине

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": затор длиной в четыре километра образовался на Рязанском проспекте

Велопатруль вернется на столичные дороги

"Утро": движение транспорта затруднено на проспекте Андропова

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

В столице стартовал капитальный ремонт жилого дома на Ленинградском проспекте. Его возвели в 1935 году в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ. Он учитывает все особенности дома. Также подобрали подходящие материалы и технологии. Особое внимание уделят восстановлению фасада. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика