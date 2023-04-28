"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1935 года отремонтируют на Соколе

В столице стартовал капитальный ремонт жилого дома на Ленинградском проспекте. Его возвели в 1935 году в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ. Он учитывает все особенности дома. Также подобрали подходящие материалы и технологии. Особое внимание уделят восстановлению фасада. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".