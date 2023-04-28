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Город

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1931 года отремонтируют в 2023 году в Дорогомилове

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1931 года отремонтируют в 2023 году в Дорогомилове

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В столице проведут капитальный ремонт жилого дома на Студенческой улице. Работы стартуют в 2023 году.

Дом возвели в 1931 году из кирпича. Это яркий пример архитектуры той эпохи. Портрет здания строг и лаконичен, напоминает стиль "конструктивизм". Дом комплексно приведут в порядок и в первую очередь отремонтируют фасад и крышу. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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