17:25Город
"Мой район. Обратная связь": столичные службы обновили 16 тысяч объектов энергетики
В Москве прошли работы по обновлению объектов энергетики. Всего с начала апреля в столице в порядок привели около 16 тысяч сооружений. Это здания трансформаторных подстанций, вентиляционные шахты городских коллекторов, а также газораспределительные и тепловые пункты.
Все конструкции промыли и покрасили, а при необходимости – отремонтировали. Дополнительно убрали территорию возле объектов энергетики. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь