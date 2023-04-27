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"Мой район. Обратная связь": столичные службы обновили 16 тысяч объектов энергетики

"Мой район. Обратная связь": столичные службы обновили 16 тысяч объектов энергетики

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В Москве прошли работы по обновлению объектов энергетики. Всего с начала апреля в столице в порядок привели около 16 тысяч сооружений. Это здания трансформаторных подстанций, вентиляционные шахты городских коллекторов, а также газораспределительные и тепловые пункты.

Все конструкции промыли и покрасили, а при необходимости – отремонтировали. Дополнительно убрали территорию возле объектов энергетики. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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