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"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада жилого дома стартовал в проезде Нансена

"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада жилого дома стартовал в проезде Нансена

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В столичном районе Свиблово стартует капитальный ремонт жилого дома в проезде Нансена. Здание возвели еще в 1959 году. В первую очередь в порядок приведут фасад.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ и подобрали современные материалы. На первом этапе они тщательно промоют все плоскости, нанесут антигрибковую защиту и восстановят кирпичную кладку. Затем мастера займутся архитектурным декором, в том числе восстановят поврежденные фрагменты лепнины.

В финале плоскости фасада защитят от воды, отремонтируют цоколь, входные группы и балконные плиты. Также заменят отливы и смонтируют новые водосточные трубы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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