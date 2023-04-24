"Мой район. Обратная связь": благоустройство дворовых территорий ЦАО столицы

В Центральном административном округе приводят в порядок дворовые территории. В первую очередь убирают мусор, благоустраивают газоны и цветники. Также приводят в порядок детские и спортивные площадки, красят скамейки, урны, моют заборы и вывески. Кроме того, чистят дома, ремонтируют цоколи и фасады, подъезды и козырьки. Для этого используют специальные моющие средства.

Еще в Москве в рамках месячника по благоустройству в порядок приводят памятники, фонтаны, инженерные сооружения, промывают дороги, тоннели и путепроводы. Для высотных работ привлекают промышленных альпинистов. В частности, они занимаются осветительными приборами.

Всего в месячнике участвуют более 500 тысяч специалистов городских коммунальных служб. Майские праздники столица уже встретит красивой и обновленной. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".