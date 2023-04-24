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"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтируют дом, возведенный по проекту Стамо

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В центре Москвы отремонтируют дом, возведенный по проекту архитектора Евгения Стамо. Здание находится по адресу улица Плющиха, 42. Дом построили в 1973 году.

Специалисты фонда капитального ремонта бережно подойдут к его ремонту. Мастера приведут в порядок крышу объекта, а также заменят магистрали центрального отопления. Особое внимание уделят обновлению фасада. Ремонт разделят на несколько этапов.

Работы в доме пройдут в рамках московской программы капитального ремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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