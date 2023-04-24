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"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на Ломоносовском проспекте

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на Ломоносовском проспекте

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В Гагаринском районе стартует капитальный ремонт дома на Ломоносовском проспекте. Его возвели в 1953 году по индивидуальному проекту знаменитых архитекторов Белопольского и Стамо.

В первую очередь, специалисты приведут в порядок фасад и кровельное покрытие. Это непростая задача, так как у фасада очень большая площадь и сложная пластика. Разработан уникальный план проведения ремонтных работ. Кроме того, фасад богато украшен декоративными элементами, которые необходимо тщательно восстановить. Для этого используют технологию лазерного сканирования.

На первом этапе фасад расчистят от накопившихся загрязнений, затем заменят поврежденную керамическую плитку. Места намокания обработают антисептиком. В финале мастера заменят окна и входные группы. Ремонт крыши начнут с демонтажа старой гидроизоляции и устройства новой стяжки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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