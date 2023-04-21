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21 апреля, 17:25

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"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят Ленинский проспект к 2024 году

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят Ленинский проспект к 2024 году

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В столице продолжается комплексное благоустройство Ленинского проспекта. Теперь специалисты займутся средним участком – от Университетского проспекта до улицы Кравченко. Все работы завершат в 2024 году.

Главная задача – сохранить привычный облик исторической части Ленинского проспекта и сделать его более комфортным. В первую очередь территорию освободят от воздушных проводов, отремонтируют и проложат дополнительные водосточные сети. Для пешеходов расширят тротуары, заменят покрытие.

Также специалисты установят девятиметровые опоры освещения и уличные торшеры. Во дворах рядом с проспектом обновят две детские и одну спортивную площадку. Кроме того, благоустроят парк имени 40-летия ВЛКСМ.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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