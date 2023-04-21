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"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Ленинградском проспекте

"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Ленинградском проспекте

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Стартовал капитальный ремонт жилого дома на Ленинградском проспекте. Его возвели в 1935 году в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, который учитывает все особенности дома. Также они подобрали подходящие материалы и технологии.

На первом этапе мастера расчистят фасад и промоют плоскости, затем отремонтируют штукатурный слой и кирпичную кладку, а места намокания обработают антисептическими составами. Также бережно восстановят все декоративные элементы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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