"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома на Ленинградском проспекте

Стартовал капитальный ремонт жилого дома на Ленинградском проспекте. Его возвели в 1935 году в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, который учитывает все особенности дома. Также они подобрали подходящие материалы и технологии.

На первом этапе мастера расчистят фасад и промоют плоскости, затем отремонтируют штукатурный слой и кирпичную кладку, а места намокания обработают антисептическими составами. Также бережно восстановят все декоративные элементы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".