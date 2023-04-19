"Мой район. Обратная связь": специалисты начали очищать уличные часы

В Москве специалисты после зимнего сезона очищают уличные часы. В городе насчитывается больше тысячи часов.

Сотрудники промывают корпуса и циферблаты, аккуратно удаляют загрязнения и накопившуюся пыль. Кроме того, они проверяют исправность механизмов и ремонтируют часы, если это необходимо.

Современные уличные часы питаются от системы освещения. У всех есть собственные аккумуляторы, их хватает на 72 часа автономной работы. За точность хода стрелок отвечают спутники ГЛОНАСС.

Кстати, первые уличные часы появились в Москве еще в 1912 году. Они предназначались для пассажиров трамваев, чтобы те могли лучше ориентироваться в расписании. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".