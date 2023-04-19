"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом в стиле позднего конструктивизма

В ЮВАО Москвы капитально отремонтируют дом в стиле позднего конструктивизма. Дом находится по адресу Рязанский проспект, 53. Его возвели в 1941 году.

Специалисты фонда капитального ремонта обновят фасад здания. Уже разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта.

Трещины на стенах заделают специальным цементным раствором, затем нанесут антигрибковый защитный состав на места намокания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".