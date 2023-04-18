18 апреля, 16:00Город
"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустраивать Воробьевскую набережную
В порядок приводят Воробьевскую набережную по программе благоустройства пространства вдоль Москвы-реки. Обновление набережной входит и в проект по возрождению спортивного кластера на Воробьевых горах.
Специалисты делают удобные беговые и пешеходные дорожки, трассу для велосипедистов. Кроме того, там обновят все освещение: появятся грунтовые светильники и небольшие фонари.
Также рядом с Воробьевской набережной создадут Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр. Это будет новый парадный вход на Воробьевы горы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".