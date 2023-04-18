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Новости

18 апреля, 16:00

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустраивать Воробьевскую набережную

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустраивать Воробьевскую набережную

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В порядок приводят Воробьевскую набережную по программе благоустройства пространства вдоль Москвы-реки. Обновление набережной входит и в проект по возрождению спортивного кластера на Воробьевых горах.

Специалисты делают удобные беговые и пешеходные дорожки, трассу для велосипедистов. Кроме того, там обновят все освещение: появятся грунтовые светильники и небольшие фонари.

Также рядом с Воробьевской набережной создадут Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр. Это будет новый парадный вход на Воробьевы горы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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