"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустраивать Воробьевскую набережную

В порядок приводят Воробьевскую набережную по программе благоустройства пространства вдоль Москвы-реки. Обновление набережной входит и в проект по возрождению спортивного кластера на Воробьевых горах.

Специалисты делают удобные беговые и пешеходные дорожки, трассу для велосипедистов. Кроме того, там обновят все освещение: появятся грунтовые светильники и небольшие фонари.

Также рядом с Воробьевской набережной создадут Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр. Это будет новый парадный вход на Воробьевы горы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".