"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт дома Прокофьевой в Замоскворечье

Стартовал капитальный ремонт доходного дома Прокофьевой на Малой Пионерской улице. Его возвели в 1914 году в стиле эклектики. Специалисты обновят крыши, подъезды и заменят инженерные системы. Особое внимание уделят ремонту фасада. Этот дом знаменит своим изящным портретом.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали качественные отечественные материалы и технологии. В первую очередь расчистят фасад, приведут в порядок кирпичную кладку и нанесут антигрибковую защиту. Затем восстановят все архитектурные элементы, в том числе замковые камни и пилястры (плоские вертикальные выступы в стенах).

В финале фасад покрасят. Планируют воссоздать и историческое колористическое решение. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".