Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Город

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом в стиле позднего конструктивизма

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом в стиле позднего конструктивизма

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома стартовал в столичном районе Арбат

25 площадок фестиваля "Пасхальный дар" открыты в Москве

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Инновационные светофоры установили на Бережковской набережной

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Пункты проката летнего спортивного инвентаря заработали в столичных парках

Зимние знаки безопасности у водоемов заменят в Москве до конца апреля

Временную разметку для военной техники начали наносить на Тверской улице

В ЮВАО Москвы капитально отремонтируют дом в стиле позднего конструктивизма. Дом находится по адресу Рязанский проспект, 53. Его возвели в 1941 году.

Специалисты фонда капитального ремонта обновят фасад здания. Уже разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта.

Трещины на стенах заделают специальным цементным раствором, затем нанесут антигрибковый защитный состав на места намокания. Отремонтируют и кирпичную кладку. На завершающей стадии ремонта мастера покрасят здание.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика