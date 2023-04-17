12:00Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле ТПУ "Тимирязевская"
В Северном административном округе, возле транспортно-пересадочного узла "Тимирязевская", благоустраивают территорию. Специалисты проложат дополнительную водосточную сеть и уберут под землю провода.
На данный момент рабочие демонтируют старый асфальт и подготавливают к укладке новый. Благоустройство коснется нескольких улиц. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь