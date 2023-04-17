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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле ТПУ "Тимирязевская"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле ТПУ "Тимирязевская"

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В Северном административном округе, возле транспортно-пересадочного узла "Тимирязевская", благоустраивают территорию. Специалисты проложат дополнительную водосточную сеть и уберут под землю провода.

На данный момент рабочие демонтируют старый асфальт и подготавливают к укладке новый. Благоустройство коснется нескольких улиц. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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