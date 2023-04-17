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"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом космонавта Феоктистова

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом космонавта Феоктистова

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В Москве отремонтируют дом, в котором жил летчик-космонавт Константин Феоктистов. Многоэтажка находится на проспекте Мира.

Дом возвели в 1958 году по проекту группы архитекторов под руководством Иосифа Ловейко. Это здание выполнено в неоклассическом стиле.

Специалисты фонда капитального ремонта обновят фасад и крышу дома, а также заменят его внутренние инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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