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"Мой район. Обратная связь": в Москве благоустроят территорию у станции Трикотажная МЦД-2

"Мой район. Обратная связь": в Москве благоустроят территорию у станции Трикотажная МЦД-2

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В Москве приведут в порядок территорию у станции Трикотажная МЦД-2. Специалисты расширят тротуары, заменят асфальтовое покрытие, установят фонари и приведут в порядок пространства около выходов. Кроме того, будут демонтированы старые лестницы, а на их месте появятся новые, которые оборудуют пандусами.

Главная задача проекта – улучшить транспортную и пешеходную доступность станции, создать комфортные зоны отдыха для местных жителей. Основные строительно-монтажные работы будут завершены до конца августа.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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