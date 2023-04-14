"Мой район. Обратная связь": в Москве благоустроят территорию у станции Трикотажная МЦД-2

В Москве приведут в порядок территорию у станции Трикотажная МЦД-2. Специалисты расширят тротуары, заменят асфальтовое покрытие, установят фонари и приведут в порядок пространства около выходов. Кроме того, будут демонтированы старые лестницы, а на их месте появятся новые, которые оборудуют пандусами.

Главная задача проекта – улучшить транспортную и пешеходную доступность станции, создать комфортные зоны отдыха для местных жителей. Основные строительно-монтажные работы будут завершены до конца августа.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".