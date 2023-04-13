"Мой район. Обратная связь": на северо-западе Москвы отремонтируют дом 1970 года

На северо-западе Москвы по современной технологии проведут ремонт одной из многоэтажек. Здание находится на улице Фомичевой.

Дом возвели в 1970 году по проекту Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования. Специалисты Фонда капитального ремонта заменят инженерные системы дома, а также обновят его крышу. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".