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Город

"Мой район. Обратная связь": на северо-западе Москвы отремонтируют дом 1970 года

"Мой район. Обратная связь": на северо-западе Москвы отремонтируют дом 1970 года

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На северо-западе Москвы по современной технологии проведут ремонт одной из многоэтажек. Здание находится на улице Фомичевой.

Дом возвели в 1970 году по проекту Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования. Специалисты Фонда капитального ремонта заменят инженерные системы дома, а также обновят его крышу. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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