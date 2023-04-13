"Мой район. Обратная связь": в столице приступили к очистке коммуникационных коллекторов

В столице приступили к очистке коммуникационных коллекторов. Коммунальщики промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность людям, которые работают под землей. С пылью и загрязнениями легко справляется спецтехника "Посейдон".

Порядок в данный момент наводят по всему городу – за месяц промоют более тысячи памятников и около двух тысяч инженерных сооружений, а также более 100 транспортных тоннелей. Кроме того, городским службам нужно очистить подземные и надземные пешеходные переходы и мосты. В этих работах задействуют более 250 единиц специализированной техники.

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