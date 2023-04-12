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"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на 2-й Филевской улице

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на 2-й Филевской улице

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Стартует капитальный ремонт дома на 2-й Филевской улице. Его возвели в 1953 году в стиле советского неоклассицизма.

Главная задача – сохранить первозданную красоту дома. Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали материалы, оборудование и технологии. В первую очередь в порядок приведут фасад здания. Восстановят наружную кирпичную кладку, промоют все поверхности. В порядок приведут и архитектурный декор.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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