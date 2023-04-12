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"Мой район. Обратная связь": в Москве привели в порядок Аллею Космонавтов

"Мой район. Обратная связь": в Москве привели в порядок Аллею Космонавтов

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В столице привели в порядок монументы покорителям космоса. В преддверии Дня Космонавтики коммунальные службы промыли монумент Константину Циолковскому на Аллее Космонавтов в Космопарке. А на Ленинском проспекте очистили памятник Юрию Гагарину. Монументы приводят в порядок как вручную, так и с помощью установок, подающих воду под давлением.

Аллею Космонавтов открыли 4 октября 1967 года. Это событие приурочили к десятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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