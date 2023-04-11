"Мой район. Обратная связь": благоустройство прудов-регуляторов на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы началось благоустройство прудов-регуляторов. В порядок приведут 16 водоемов. Их оборудовали еще во время застройки района в 1977 году.

Марьинские пруды защищают жилые дома от подтоплений из-за паводков или ливней. Эти водные объекты обрамляют только узкие пешеходные дорожки. После реконструкции эта территория будет и местом встречи, и прогулочным променадом, и зоной отдыха у воды.

Вдоль прудов оборудуют прогулочные тропинки, а на детских и спортивных площадках установят новые горки и качели. Кроме того, появятся зоны для занятий гимнастикой и теннисные столы. Преображение прудов планируют завершить в этом году.

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