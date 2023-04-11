Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:10

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых началась в Зюзине

"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых началась в Зюзине

"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Сходненской улице

"Мой район. Обратная связь": в столице завершили комплексную промывку Крымского моста

"Мой район. Обратная связь": в Ломоносовском районе отремонтируют дом 1950-х годов

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Светодиодные ленты в цвет сигналов светофора установят на 28 перекрестках в Москве

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Новости часа: физлица в марте увеличили покупку акций почти в 4,5 раза

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

"Мой район. Навигатор": на 12 московских улицах сделают новые велодорожки в 2023 году

В Москве началась реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых. На данный момент там демонтируют покрытие полов и снимают старую штукатурку, а также укрепляют кирпичные стены. Усадьба Прозоровских-Бекетовых – старинное здание, после революции там открыли совхоз.

Завершить реставрацию здания усадьбы планируется до конца 2023 года. После этого там хотят открыть музей Зюзинской волости. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика