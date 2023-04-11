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"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Сходненской улице

"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Сходненской улице

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В районе Южное Тушино стартовал капитальный ремонт жилого дома на Сходненской улице. Его возвели в 1957 году в неоклассическом стиле.

Главная задача – сохранить исторический облик дома. Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали подходящие материалы и технологии.

Ремонт фасада пройдет в два этапа. Сначала плоскости расчистят от накопившихся загрязнений, выполнят отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя. Затем нанесут антигрибковую защиту на места намокания. Еще отремонтируют кирпичную кладку, а также восстановят декоративные элементы.

В финале мастера обновят штукатурный слой и покрасят фасад. Кроме того, в порядок приведут балконные плиты и ограждения, установят новые входные двери в подъезды, обновят цоколь и заменят все инженерные системы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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