"Мой район. Обратная связь": в столице завершили комплексную промывку Крымского моста

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли Крымский мост. Это один из символов столицы, он расположен на Садовом кольце и соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский вал.

Рабочие почистили перильные ограждения, балки, гранитные парапеты и лестничные сходы. Для этого использовали специальное моющее средство и аппараты высокого давления. Отдельные элементы покрасили. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".