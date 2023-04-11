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Город

"Мой район. Обратная связь": в столице завершили комплексную промывку Крымского моста

"Мой район. Обратная связь": в столице завершили комплексную промывку Крымского моста

"Мой район. Обратная связь": в Ломоносовском районе отремонтируют дом 1950-х годов

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Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли Крымский мост. Это один из символов столицы, он расположен на Садовом кольце и соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский вал.

Рабочие почистили перильные ограждения, балки, гранитные парапеты и лестничные сходы. Для этого использовали специальное моющее средство и аппараты высокого давления. Отдельные элементы покрасили. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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