"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт малоэтажного дома на улице Амундсена

Завершился капитальный ремонт дома на улице Амундсена в столице. Его возвели в 1953 году в неоклассическом стиле. Это яркий пример малоэтажной жилой застройки середины 20 века.

Специалисты бережно восстановили фасад дома. Работы стартовали с расчистки плоскостей от старого окрасочного слоя. После этого приступили к заделке трещин специальным строительным составом. Затем специалисты приступили к самой сложной части работы – восстановлению архитектурного декора.

На финальном этапе нанесли новый штукатурно-окрасочный слой. В итоге удалось сохранить историческое колористическое решение. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":