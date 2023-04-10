"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом 1950-х годов

На юго-западе Москвы отремонтируют дом 1950-х годов. Специалисты фонда капитального ремонта обновят его фасад и заменят внутренние инженерные системы.

Работы пройдут в несколько этапов. Справа мастера восстановят кирпичную кладку, обработают поверхности дома биоцидным составом. Особое внимание уделят ремонту балконов. В подъездах установят новые пластиковые окна.

Кроме того, в доме проложат новую электросеть и заменят водосточные трубы, а также стояки центрального отопления и водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":