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"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом 1950-х годов

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом 1950-х годов

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На юго-западе Москвы отремонтируют дом 1950-х годов. Специалисты фонда капитального ремонта обновят его фасад и заменят внутренние инженерные системы.

Работы пройдут в несколько этапов. Справа мастера восстановят кирпичную кладку, обработают поверхности дома биоцидным составом. Особое внимание уделят ремонту балконов. В подъездах установят новые пластиковые окна.

Кроме того, в доме проложат новую электросеть и заменят водосточные трубы, а также стояки центрального отопления и водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":

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Сюжет: "Мой район"
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