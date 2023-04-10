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"Мой район. Обратная связь": сезонное благоустройство в сквере на Серпуховском Валу

"Мой район. Обратная связь": сезонное благоустройство в сквере на Серпуховском Валу

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Началось сезонное благоустройство в сквере на улице Серпуховский Вал. Специалистам предстоит очистить все общественные пространства от пыли и грязи. Кроме того, там посадят деревья.

Традиционный весенний субботник 15 апреля пройдет по всей Москве. Принять в нем участие может любой желающий, а весь необходимый инвентарь выдадут на местах.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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