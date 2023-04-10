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"Мой район. Обратная связь": ремонт Яузского моста планируют провести в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": ремонт Яузского моста планируют провести в Таганском районе

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В Таганском районе Москвы планируют отремонтировать Яузский мост. Всего в столице до конца ноября приведут в порядок 13 мостов, в том числе Автозаводский, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД.

Специалисты заменят гидроизоляцию, устранят протечки в пространствах под мостами. На финальном этапе заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут новую разметку. Во время ремонта полностью закрывать сооружения не будут – движение ограничат только частично, в этих местах установят специальные ограждения.

Кроме того, в столице до начала октября будут активно чистить мосты, а также набережные, подземные переходы и тоннели. С помощью специального аппарата с каменных и бетонных покрытий, лестниц и ограждений удаляют грязь, ржавчину и старую краску. При необходимости проводят мелкий ремонт.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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