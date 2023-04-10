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"Мой район. Обратная связь": в Таганском районе отреставрируют фасад дома 1948 года
В центре Москвы отремонтируют фасад дома в неоклассическом стиле. Здание находится на улице Абельмановской. Дом возвели в 1948 году по индивидуальному проекту.
Специалисты фонда капитального ремонта разработали уникальный проект работ. Они укрепят кирпичную кладку, восстановят облицовочный слой, а также декор дома.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь