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07 апреля, 18:10

Город

"Мой район. Обратная связь": фасад здания кинотеатра "Искра" отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": фасад здания кинотеатра "Искра" отремонтируют в Москве

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На севере Москвы отремонтируют фасад дома, в котором расположен кинотеатр "Искра". Дом находится по адресу улица Костякова, 10.

Здание возвели в начале ХХ века по индивидуальному проекту. Специалисты бережно подойдут к ремонту здания, который можно назвать легендой неоклассицизма. Они заделают трещины, затем обработают стены современным антигрибковым и укрепляющим средством.

Работы пройдут в рамках Московской программы капитального ремонта. Всего в 2023 году в столице отремонтируют 2 300 домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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