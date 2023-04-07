15:45Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Красностуденческом проезде
На севере Москвы проведут капитальный ремонт дома, возведенного в стиле позднего конструктивизма. Здание находится по адресу Красностуденческий проезд, 11. Этот дом построили в 1938 году, квартиры там предназначались для педагогов Тимирязевской академии.
Данное пятиэтажное здание является архитектурной изюминкой района. Специалисты фонда капитального ремонта приведут дом в порядок. Они займутся обновлением внутренних коммуникаций, крыши, подъездов и фасада. Сперва проведут ремонт кирпичной кладки, затем обработают ее эффективным антисептиком. На стены также нанесут штукатурку и заново покрасят.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".